Avance para una obra que beneficia a Chacabuco, la Laguna de Rocha y la zona

En el río Salado.
El Ministerio de Ambiente de la provincia de Buenos Aires declaró ambientalmente apto un proyecto importante para Chacabuco y la zona.
Volver a Chacabuquero.
Se trata de la “Adecuación del cauce del río Salado tramo V”, a ejecutarse en los partidos de Alberti, Bragado, Chacabuco y Junín
Fue a pedido de la Dirección Provincial de Hidráulica, dependiente de la Subsecretaría de Recursos Hídricos, del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de la Provincia de Buenos Aires.
El proyecto consiste en la adecuación del cauce del Tramo V del Río Salado, en el sector comprendido entre la descarga de la obra de regulación de la Laguna El Carpincho (Junín), progresiva Km 592+483 y la finalización del Tramo IV-Etapa 4, aguas arriba de la descarga del Canal del Este (Bragado), en la progresiva Km 497+100.
El mismo tiene como objetivo la ampliación de la capacidad hidráulica del cauce, eliminando constricciones y altos fondos, y ampliando su sección hidráulica, así como adecuar la infraestructura de obras de arte existentes y la implementación de una obra de cierre en la Laguna de Rocha.
Las obras previstas comprenden: La ampliación de la sección hidráulica del cauce, la modificación de su pendiente y el aumento de su profundidad; la adecuación de la infraestructura de obras de arte existentes (puentes carreteros y ferroviarios); y la adecuación de la obra de regulación ubicada en el actual cierre de la Laguna de Rocha y obras accesorias.
Según la resolución publicada, todavía faltan que se completen otros trámites para avanzar con la concreción de la obra.
Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278
Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero⁸
- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp
Más publicaciones del día:
- Vecinos citados por el Juzgado de Paz de Chacabuco
- Camino a la Navidad y el Año Nuevo en Chacabuco
Todavía se habla de esto:
- Infracción por lavar un vehículo y motos secuestradas en Chacabuco
- Chacabuquense le puso música a una entrega de premios
- Incendio en una vivienda de Chacabuco
- Entregaron medallas a los legisladores de Chacabuco
- Demorado en la madrugada de Chacabuco
- Salida de Bomberos en Chacabuco
No hay comentarios:
Publicar un comentario