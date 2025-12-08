Camino a la Navidad y el Año Nuevo en Chacabuco

Encendido.
El Intendente Municipal, Darío Golía, presidió el acto de encendido del tradicional Árbol de Navidad, acompañado por funcionarios y una gran cantidad de vecinos que se acercaron a compartir este momento especial.
La ceremonia comenzó con las palabras del Cura Párroco de la Iglesia San Isidro Labrador, quien expresó: “Estamos cerca de la Navidad y encendemos el Árbol porque es vida. Con el árbol iluminado decimos que Jesucristo es la luz del mundo; por eso lo bendecimos y nos anuncia la llegada de la Navidad”.
Tras la bendición, el Jefe Comunal destacó: “El encendido del árbol tiene un espíritu navideño con la llegada del Niño Jesús, para quienes somos cristianos, para quienes confiamos y tenemos mucha fe. Que Dios nos ayude, pensemos como pensemos, trabajemos juntos por las cosas que valen la pena para hacer un Chacabuco más grande. Que estemos unidos, más solidarios y más empáticos, para que nuestra gente se sienta más feliz”.
Además, Golía subrayó que este fin de semana Chacabuco ofreció una amplia variedad de actividades recreativas, deportivas y culturales. Entre ellas, el comienzo del Mundialito Infantil, organizado por el Club 9 de Julio y que se extenderá hasta el sábado 13 de diciembre. También el exitoso cierre de tres días de la Feria Producir junto a Sabores Locales, que convocó a productores, emprendedores y visitantes en un ambiente festivo.
