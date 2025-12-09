martes, 9 de diciembre de 2025

Vecinos citados por el Juzgado de Paz de Chacabuco

 

Edictos.

El Juzgado de Paz Letrado de Chacabuco, cita y emplaza por 30 días a herederos y/o acreedores de:

Adelina Dentella

Rubén Ricardo Di Piero

Santiago Mangini

Mónica Rita Oromé

Publicado en el Boletín oficial de la provincia con fecha del 9 de diciembre de 2025.



