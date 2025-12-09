martes, 9 de diciembre de 2025

Robo en la zona céntrica de Chacabuco

 


Madrugada.

Durante la madrugada se registró un robo en la zona céntrica de Chacabuco.



Una joven le informó a la Policía que tres menores sustrajeron su bicicleta, que estaba en Primera Junta y Moreno.

El Centro de Monitoreo de Cámaras de Seguridad ubicó a un grupo de menores en la plaza que estaban en la plaza San Martín.

La policía fue al lugar y trasladó a la Comisaría tanto la bicicleta como al menos a un menor. También se convocó a los padres.

La dueña de la bicicleta también se dirigió a la sede policía.

Ocurrió en torno a las 2.30 de este martes.



