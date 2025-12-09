Madrugada.
Durante la madrugada se registró un robo en la zona céntrica de Chacabuco.
Una joven le informó a la Policía que tres menores sustrajeron su bicicleta, que estaba en Primera Junta y Moreno.
El Centro de Monitoreo de Cámaras de Seguridad ubicó a un grupo de menores en la plaza que estaban en la plaza San Martín.
La policía fue al lugar y trasladó a la Comisaría tanto la bicicleta como al menos a un menor. También se convocó a los padres.
La dueña de la bicicleta también se dirigió a la sede policía.
Ocurrió en torno a las 2.30 de este martes.
