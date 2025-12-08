lunes, 8 de diciembre de 2025

Infracción por lavar un vehículo y motos secuestradas en Chacabuco

 


La Subsecretaría de Tránsito de la Municipalidad de Chacabuco dio a conocer el informe sobre el operativo desarrollado este lunes 8 de diciembre de 2025.



Se labró un acta de infracción por lavar vehículo en la vía pública.

Además se retuvieron seis motocicletas por circular sin documentación reglamentaria y falta de casco una de las mismas realizando maniobras intempestivas sin luces y falta de chapa patente


