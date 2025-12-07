Lesionado fue asistido en un barrio de Chacabuco con custodia

Esta madrugada.
Esta madrugada un vecino fue asistido en un barrio a raíz del golpe que presentó en la cabeza. El equipo médico pidió custodia policial por el lugar donde ocurrió la situación.
Volver a Chacabuquero.
La realidad es que la fuerza de seguridad estaba alertada sobre el caso de una persona de sexo masculino que habría sido agredido por un tercero en un bar del mismo barrio.
Sin embargo, la ambulancia del SAME ya había sido convocada de manera particular y en ese contexto el personal de salud pidió acompañamiento policial dado que no se sabía como estaba la situación en domicilio donde estaba el lesionado.
Finalmente, el masculino, de 47 años, aproximadamente, fue trasladado hasta el Hospital consciente aunque con el golpe en la cabeza. Al parecer, aguardó la ambulancia en su propia casa.
Ocurrió en la calle Doctor Fernández, a la altura del barrio Los Amigos.
