Otro aumento en el precio del pasaje de colectivo desde Chacabuco

Se registró un nuevo aumento en el precio del pasaje de colectivo desde Chacabuco a Buenos Aires.
Se trata de un ajuste. Hasta ahora el pasaje más barato, semi cama, constaba 18.500 pesos. Ahora el valor es de 20.500 pesos.
El pasaje de servicio cama mantiene el precio de 28.000 pesos.
Siempre se está haciendo referencia los servicios de La Estrella y Flecha Bus.
A Junín el pasaje más barato quedó en 6.000 pesos por Transporte Automotores La Plata.
Dato: el 24 de diciembre el último colectivo a Buenos Aires parte de Chacabuco a las 14.20. El 25 de diciembre el primer servicio para Chacabuco parte a las 9.00 desde la Estación de Retiro de Buenos Aires.
