sábado, 6 de diciembre de 2025

Accidente en la entrada de Chacabuco

 


Esta tarde.

Esta tarde se registró un accidente de tránsito en la rotonda de ruta 7 y acceso Hipólito Yrigoyen de la ciudad de Chacabuco.



Participaron en el mismo un auto y un camión cisterna cargado con combustible. 

Según comentó el chofer del transporte de cargas la colisión ocurrió cuando ambos rodados doblaron el mismo sentido y el auto quedó en su punto ciego.

Solamente hubo daños materiales. 

Ambos vehículos pudieron seguir circulando e ingresaron a Chacabuco.


