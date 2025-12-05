Vecinos citados por el Juzgado de Paz de Chacabuco

Edictos.
El Juzgado de Paz Letrado de Chacabuco cita y emplaza por 30 días a herederos y/o acreedores de:
- Susana Alicia Troilo, 1 de diciembre de 2025
.
Guido Di Nápoli, mantenimiento y decoración
