jueves, 4 de diciembre de 2025

Lo quisieron estafar en la puerta de su casa de Chacabuco

 


Cara a cara.

Un vecino le contó a Chacabuquero que lo quisieron estafar cara a cara en la puerta de su casa este jueves.



No obstante, apelando a la viveza chacabuquense, se dio cuenta del ardid.

"Me golpearon la puerta y me dieron que eran municipales juntando fondos para la cena de fin de año y yo repregunto de cuál área y dicen que eran de residuos callejeros -comentó el vecino-. Le pregunto el nombre del jefe y me dieron Gonzáles. Todos sabemos que es Botta".

Al parecer, se trata de vendedores ambulantes que estuvieron rondando por la ciudad a lo largo de todo el día. Hubo quejas en distintos barrios y el centro de Chacabuco.


