Lo quisieron estafar en la puerta de su casa de Chacabuco

Cara a cara.
Un vecino le contó a Chacabuquero que lo quisieron estafar cara a cara en la puerta de su casa este jueves.
Volver a Chacabuquero.
No obstante, apelando a la viveza chacabuquense, se dio cuenta del ardid.
"Me golpearon la puerta y me dieron que eran municipales juntando fondos para la cena de fin de año y yo repregunto de cuál área y dicen que eran de residuos callejeros -comentó el vecino-. Le pregunto el nombre del jefe y me dieron Gonzáles. Todos sabemos que es Botta".
Al parecer, se trata de vendedores ambulantes que estuvieron rondando por la ciudad a lo largo de todo el día. Hubo quejas en distintos barrios y el centro de Chacabuco.
