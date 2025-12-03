Vende una rifa en Chacabuco para arreglar su vehículo averiado

Situación.
Una vecina decidió vender una rifa para poder conseguir dinero que le permita reparar su moto. Según comentó se trata de su herramienta de trabajo y por una avería no puede utilizarla.
Volver a Chacabuquero.
La vecina gana la vida haciendo entregas a domicilio de ropa que otros compran en ferias.
Se llama Karen Lonzo. Necesita reunir 125.000 pesos.
Hizo una rifa de 100 números y cada uno cuesta 2.000 pesos. El primer premio es una mochila deportiva y hay otros cuatro.
Otra cosa que sufrió una avería es el teléfono de Karen, por lo cual dejó el número de su madre para que se comuniquen aquellos que quieran colaborar: 2352483240.
