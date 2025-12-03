Un herido en la madrugada de Chacabuco

De noche.
Una persona de sexo masculino resultó herido en la madrugada de Chacabuco.
Sufrió una herida cortante en el cuero cabelludo y fue trasladado en ambulancia al Hospital. Al parecer, fue agredido por un tercero.
El lesionado fue detectado por la Policía luego que un llamado telefónico alertara sobre un altercado en el que estaban involucradas alrededor de 10 personas, en inmediaciones de Vieytes y Corrientes, cerca de la 1.50.
Al arribo de los móviles policiales ya se habían dispersado los involucrados, y solamente quedó en el lugar el herido.
Fue entonces cuando se solicitó la presencia del SAME para asistir al sujeto y se determinó el traslado al nosocomio local para una mejor atención.
