Golía recibió a la nueva Fundación del Hospital y presentó un Mundialito

Actividad oficial.
El intendente Municipal, Darío Golía, recibió este martes en su despacho a miembros de la Fundación del Hospital Municipal “Nuestra Señora del Carmen”, que recientemente renovó sus autoridades. De esa forma, Jorge Caticha quedó designado como nuevo Presidente de la entidad.
Volver a Chacabuquero.
Las autoridades realizaron un balance de lo trabajado en 2025, con la nueva aparatología de última generación adquirida para el Hospital Municipal, y los proyectos a trabajar para el próximo año. Además, se analizaron las nuevas necesidades y proyectaron nuevas inversiones.
En el encuentro también participaron Germán Blaiotta y Horacio Spataro, de la Fundación del Hospital; el Secretario General del Municipio, Gustavo Masci; el Secretario de Salud del Municipio, Sebastián Bozzini; y la Directora del Hospital Municipal, Mariela Nawojczyk.
Por otro lado, Golía, encabezó este martes la conferencia de prensa en donde fue presentada la 9° edición del Mundialito Infantil del Club 9 de Julio. En esta oportunidad, el certámen se desarrollará desde el 4 al 13 de diciembre en el predio del mencionado club. El Torneo contará con la participación de 62 clubes con más de 180 equipos y más de 2700 niños y niñas. Entre los clubes que participarán se encuentran River Plate, Vélez Sarsfield y Argentinos Juniors, de la ciudad de Buenos Aires.
