martes, 2 de diciembre de 2025

Golía recibió a la nueva Fundación del Hospital y presentó un Mundialito

 


Actividad oficial.

El intendente Municipal, Darío Golía, recibió este martes en su despacho a miembros de la Fundación del Hospital Municipal “Nuestra Señora del Carmen”, que recientemente renovó sus autoridades. De esa forma, Jorge Caticha quedó designado como nuevo Presidente de la entidad.



Las autoridades realizaron un balance de lo trabajado en 2025, con la nueva aparatología de última generación adquirida para el Hospital Municipal, y los proyectos a trabajar para el próximo año. Además, se analizaron las nuevas necesidades y proyectaron nuevas inversiones.

En el encuentro también participaron Germán Blaiotta y Horacio Spataro, de la Fundación del Hospital; el Secretario General del Municipio, Gustavo Masci; el Secretario de Salud del Municipio, Sebastián Bozzini; y la Directora del Hospital Municipal, Mariela Nawojczyk.

Por otro lado, Golía, encabezó este martes la conferencia de prensa en donde fue presentada la 9° edición del Mundialito Infantil del Club 9 de Julio. En esta oportunidad, el certámen se desarrollará desde el 4 al 13 de diciembre en el predio del mencionado club. El Torneo contará con la participación de 62 clubes con más de 180 equipos y más de 2700 niños y niñas. Entre los clubes que participarán se encuentran River Plate, Vélez Sarsfield y Argentinos Juniors, de la ciudad de Buenos Aires.


