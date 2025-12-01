Baile del Egresado de Chacabuco: detalles de la edición 2025

Horario y entradas.
Esta mañana fue presentada la edición 2025 del Baile del Egresado de Chacabuco.
El evento se llevará a cabo en las escalinatas del Palacio Municipal el 14 de diciembre desde kas 21.00. En caso de lluvia, el evento se trasladará al lunes 15.
La entrada tiene un precio de 10.000 pesos, y con silla, 14.000 pesos. Deben hacerse las reservas de compra en la página web de la Municipalidad de Chacabuco. Posteriormente se deberán retirar las pulseras en la Dirección de la Juventud.
A lo largo de la noche habrá distintos espectáculos.
La conferencia de prensa se desarrolló en el despacho del intendente Rubén Darío Golia.
