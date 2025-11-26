Allanamientos en Chacabuco y la zona contra cajeras

En juego.
En las últimas horas la Policía llevó a cabo allanamientos contra cajeras de juego ilegal que operaban a través de las redes sociales.
Volver a Chacabuquero.
Guido Di Nápoli, mantenimiento y decoración
Se trata de una causa que investiga una red de promoción de juegos de azar y apuestas por fuera de la ley.
En los domicilios de las personas investigadas fueron secuestrados diferentes dispositivos informáticos relacionados con el hecho investigado.
Hubo personas demoradas, en su mayoría mujeres.
En el procedimiento participaron detectives de los grupos de la DDI de Junín en Chacabucoo, Lincoln y Leandro N Alem.
Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278
Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero⁸
- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp
Más publicaciones del día:
- Niña accidentada en Chacabuco
- El.TC 2000 termina el campeonato en Junín
- Se sortean esta tarde los terrenos de Chacabuco para Todos II
- "En los pozos de esta calle de Chacabuco dejás medio auto"
- Resultado de los operativos de Tránsito en Chacabuco
Todavía se habla de esto:
- Golia participó en la inauguración de un centro de diagnóstico por imágenes en Chacabuco
- Sólo dos puntos de Chacabuco muestran niveles peligrosos de esta sustancia
- Altercado en una plaza de Chacabuco
- Se necesitan dadores de sangre para un joven internado en Chacabuco
- Una vecina dio a conocer un robo en Chacabuco
- Los ganadores de la rifa de la Fundación del Hospital Municipal
- Golía anunció una consulta popular para quitar las ciclovías de Chacabuco
- 25N en Chacabuco: "Paren de matarnos"
- Dieron a conocer las fotos de los presos fugados de Pergamino
- Resultado del operativo de Tránsito del día
No hay comentarios:
Publicar un comentario