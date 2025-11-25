Los ganadores de la rifa de la Fundación del Hospital Municipal

Afortunados.
Este mediodía se llevó a cabo el sorteo mensual de la rifa de la Fundación del Hospital Municipal de Chacabuco.
Se pusieron en juego 5 premios de 1.200.000 pesos.
Los ganadores fueron:
- 3253, Viviana Lavecci
- 8678, Juan Bautista Zabala
- 5028, Alvaro Scandizzo
- 1668, Soledad Lucero
- 9388, Irene Barcos
