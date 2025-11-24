lunes, 24 de noviembre de 2025

Resultado del operativo de Tránsito del día

 


Detalles.

El Área de Tránsito dio a conocer la actividad desarrollada a lo largo de este lunes.


En Alfonsín y Pringles y en recorrido de móviles y motos de Tránsito  se retuvieron 20 licencias de conducir por circular sin seguro obligatorio y falta de casco una de las mismas por circular a contramano.

También fueron secuestradas cuatro motocicletas por circular sin documentación reglamentaria y falta de casco, una de las mismas en conjunto con Policía Comunal por circular sin documentación reglamentaria, sin luces, falta de chapa patente y casco.


