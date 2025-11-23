Incidentes durante la madrugada de Chacabuco

De noche.
Durante la madrugada se registraron incidentes en un sector de la ciudad de Chacabuco.
Chacabuquero.
Hubo un conflicto entre varias personas en la estación de colectivos.
Al parecer, estuvieron involucradas personas de sexo masculino de Chacabuco y de otra ciudad.
Antes del arribo de la Policía, las personas se arrojaron piedras.
No obstante, no hubo demorados o lesionados de gravedad.
Por otro lado, hubo quejas en diferentes barrios por ruidos molestos generados en fiestas particulares.
Luego del procedimiento policial de la madrugada del sábado no hubo quejas por ruidos molestos de motos este domingo.
