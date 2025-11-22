Lo golpearon y le robaron en el centro

Madrugada. Hubo incidentes en otros puntos de la ciudad.
Un adolescente alegó ante la policía que otros jóvenes lo golpearon y le robaron el teléfono celular. Terminó en el Hospital.
Volver a Chacabuquero.
La víctima tiene 14 años.
La situación violenta ocurrió en Saavedra entre Urquiza y Andes.
Dado los golpes que había recibido, el adolescente fue trasladado al nosocomio local.
Incidentes. También hubo incidentes en una peña ubicada en inmediaciones de Bernardo de Irigoyen y Deán Funes.
En este caso también fue necesaria la intervención de la Policía.
Por último, hubo un problema de pareja y la Policía terminó demorando a una mujer de alrededor de 25 años.
Al parecer, el masculino denunció que había sido golpeado.
Ocurrió en inmediaciones de Balcarce y Andrés de Vera.
