sábado, 22 de noviembre de 2025

Lo golpearon y le robaron en el centro

 


Madrugada. Hubo incidentes en otros puntos de la ciudad.

Un adolescente alegó ante la policía que otros jóvenes lo golpearon y le robaron el teléfono celular. Terminó en el Hospital.



La víctima tiene 14 años.

La situación violenta ocurrió en Saavedra entre Urquiza y Andes.

Dado los golpes que había recibido, el adolescente fue trasladado al nosocomio local.

Incidentes. También hubo incidentes en una peña ubicada en inmediaciones de Bernardo de Irigoyen y Deán Funes. 

En este caso también fue necesaria la intervención de la Policía.

Por último, hubo un problema de pareja y la Policía terminó demorando a una mujer de alrededor de 25 años.

Al parecer, el masculino denunció que había sido golpeado.

Ocurrió en inmediaciones de Balcarce y Andrés de Vera.


