Golía participó en la inauguración de dos locales comerciales en Chacabuco

Esta noche. También estuvo en el festejo del Día de la Enfermera
El intendente Rubén Darío Golia participó este viernes en la inauguración de dos locales comerciales.
Volver a Chacabuquero.
Se trató de las nuevas oficinas de una inmobiliaria, y las instalaciones de un bar juvenil.
El jefe comunal destacó que los vecinos inviertan en Chacabuco.
Golía, también participó de la apertura del festejo por el Día de la Enfermera y el Enfermero, tradicional cena de camaradería que reúne cada año al personal de salud. En esta ocasión, también formaron parte de la celebración las mucamas del Hospital Municipal Nuestra Señora del Carmen, quienes integran un eslabón esencial del equipo de trabajo.
Durante su saludo, el jefe comunal destacó la importancia de esta fecha, reconociendo y agradeciendo el esfuerzo, profesionalismo, dedicación y profundo compromiso humano de quienes ejercen la enfermería. Asimismo, reivindicó la valiosa labor de las mucamas, fundamentales para el cuidado y el funcionamiento diario del hospital municipal.
