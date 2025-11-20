jueves, 20 de noviembre de 2025

Choque a metros de una plaza de Chacabuco

 


Esta mañana.

Esta mañana registro un accidente de tránsito en la ciudad de Chacabuco. 



Participaron dos autos de marca Chevrolet y Fiat. 

Solamente hubo daños materiales aunque una de las conductoras sufrió algún tipo de crisis nervioso a raíz de la colisión. 

Ocurrió en Arenales y 12 de Febrero, a metros de la plaza 5 de agosto.


Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278

Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero

