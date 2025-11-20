Choque a metros de una plaza de Chacabuco

Esta mañana.
Esta mañana registro un accidente de tránsito en la ciudad de Chacabuco.
Participaron dos autos de marca Chevrolet y Fiat.
Solamente hubo daños materiales aunque una de las conductoras sufrió algún tipo de crisis nervioso a raíz de la colisión.
Ocurrió en Arenales y 12 de Febrero, a metros de la plaza 5 de agosto.
