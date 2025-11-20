Registro de lluvias de Chacabuco

Dato.
El registro de lluvia de los bomberos voluntarios marcó que este jueves cayeron en Chacabuco 14 milímetros de agua.
Volver a Chacabuquero.
Si bien hubo vientos fuertes, la tormenta no estuvo a la altura de los anuncios de Alerta Meteorológica.
Liga Deportiva informa que por razones climáticas se suspendió la jornada de Fútbol Señior categoría +40 programada para hoy jueves 20/11 en el Estadio José Spataro
También informó que por razones climáticas se postergaron los partidos programados para mañana viernes 21/11 en cancha de Racing Club donde se iban a enfrentar el local y San Martín en 10a, 8a y 6a División. Mañana se dispondrá la fecha de reprogramación de esos 3 partidos.
La Municipalidad reprogramó para el próximo martes una entrega de semillas para personas que están en su programa de huertas.
Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278
Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero⁸
- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp
Más publicaciones del día:
- Choque en la tarde de Chacabuco
- Recuperó lo que le robaron en Chacabuco
- Robo a la vera de la ruta 7 en Chacabuco
- Choque a metros de una plaza de Chacabuco
- Se muda la Oficina de Licencias de Conducir
- Hallazgo sin vida en Chacabuco
- Tormentas pronosticadas en Chacabuco y la zona para terminar la semana
- Resultado del operativo de Tránsito del día de hoy
Todavía se habla de esto:
- Accidentado trasladado al Hospital de Chacabuco
- Comerciante de Chacabuco alerta sobre posibles estafas
- Demorado en el mediodía de Chacabuco
- Comerciante de Chacabuco alerta sobre posibles estafas
- Vecinos citados por el Juzgado de Paz de Chacabuco
- Policiales de Chacabuco: Encontraron una bicicleta - Ex pareja acosadora
- Tránsito: aumentan los secuestros de moto por falta de documentación
No hay comentarios:
Publicar un comentario