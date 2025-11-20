jueves, 20 de noviembre de 2025

Registro de lluvias de Chacabuco

 


Dato.

El registro de lluvia de los bomberos voluntarios marcó que este jueves cayeron en Chacabuco 14 milímetros de agua.



Volver a Chacabuquero.

Si bien hubo vientos fuertes, la tormenta no estuvo a la altura de los anuncios de Alerta Meteorológica.

Liga Deportiva informa que por razones climáticas se suspendió la jornada de Fútbol Señior categoría +40 programada para hoy jueves 20/11 en el Estadio José Spataro

También informó que por razones climáticas se postergaron los partidos programados para mañana viernes 21/11 en cancha de Racing Club donde se iban a enfrentar el local y San Martín en 10a, 8a y 6a División. Mañana se dispondrá la fecha de reprogramación de esos 3 partidos.

La Municipalidad reprogramó para el próximo martes una entrega de semillas para personas que están en su programa de huertas.


Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278

Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero

- Últimas noticias

- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp

Más publicaciones del día:

- Choque en la tarde de Chacabuco

- Recuperó lo que le robaron en Chacabuco

- Robo a la vera de la ruta 7 en Chacabuco

- Choque a metros de una plaza de Chacabuco

- Se muda la Oficina de Licencias de Conducir

- Hallazgo sin vida en Chacabuco

- Tormentas pronosticadas en Chacabuco y la zona para terminar la semana

- Resultado del operativo de Tránsito del día de hoy

Todavía se habla de esto:

- Accidentado trasladado al Hospital de Chacabuco

- Comerciante de Chacabuco alerta sobre posibles estafas

- Demorado en el mediodía de Chacabuco

- Comerciante de Chacabuco alerta sobre posibles estafas

- Vecinos citados por el Juzgado de Paz de Chacabuco

- Policiales de Chacabuco: Encontraron una bicicleta - Ex pareja acosadora

- Tránsito: aumentan los secuestros de moto por falta de documentación



on
Labels: ,

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Suscribirse a: Enviar comentarios (Atom)