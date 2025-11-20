Choque en la tarde de Chacabuco

Vehículo.
Esta tarde se registró un accidente de tránsito en la ciudad de Chacabuco.
Volver a Chacabuquero.
Participaron en el mismo una camioneta y una moto.
Según los vecinos la persona que iba en el rodado de mayor porte trasladó al motociclista al Hospital dado que presentaba algunas lesiones.
El conductor de la moto, de 23 años, recibió el alta de la guardia tras ser atendido por personal médico.
Ambos rodados se habían retirado el lugar cuando llegó la Policía.
Ocurrió en Villegas y 14 de julio.
Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278
Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero⁸
- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp
Más publicaciones del día:
- Registro de lluvias de Chacabuco
- Recuperó lo que le robaron en Chacabuco
- Robo a la vera de la ruta 7 en Chacabuco
- Choque a metros de una plaza de Chacabuco
- Se muda la Oficina de Licencias de Conducir
- Hallazgo sin vida en Chacabuco
- Tormentas pronosticadas en Chacabuco y la zona para terminar la semana
- Resultado del operativo de Tránsito del día de hoy
Todavía se habla de esto:
- Accidentado trasladado al Hospital de Chacabuco
- Comerciante de Chacabuco alerta sobre posibles estafas
- Demorado en el mediodía de Chacabuco
- Comerciante de Chacabuco alerta sobre posibles estafas
- Vecinos citados por el Juzgado de Paz de Chacabuco
- Policiales de Chacabuco: Encontraron una bicicleta - Ex pareja acosadora
- Tránsito: aumentan los secuestros de moto por falta de documentación
No hay comentarios:
Publicar un comentario