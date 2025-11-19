- Vecinos citados por el Juzgado de Paz de Chacabuco

Edictos.
El Juzgado de Paz Letrado de Chacabuco, cita y emplaza por 30 días a herederos y/o acreedores de:
- Marta Zulema Manieri, 14 de noviembre de 2025
- Nélida Sánchez, 14 de noviembre de 2025
Publicado en el Boletín oficial de la provincia con fecha del 14 de noviembre de 2025.
