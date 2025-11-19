miércoles, 19 de noviembre de 2025

Vecinos citados por el Juzgado de Paz de Chacabuco

 

Edictos.

El Juzgado de Paz Letrado de Chacabuco, cita y emplaza por 30 días a herederos y/o acreedores de:

  - Marta Zulema Manieri, 14 de noviembre de 2025

  - Nélida Sánchez, 14 de noviembre de 2025

Publicado en el Boletín oficial de la provincia con fecha del 14 de noviembre de 2025.



