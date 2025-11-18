Que en paz descanse: Hugo.
(Click en la imagen para ver todas las Necrológicas).
- Hugo Alberto Vaca "Tochi". Falleció el 17/11/25 a los 55 años. Casa de duelo: Ullúa 269. Sepelio a las 16.00
Necrológicas recientes: QEPD
Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278
Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero⁸
- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp
Más publicaciones del día:
- Golía recibió y homenajeó a un histórico pizzero de Chacabuco
- Piden tener cuidado con el agua corriente tras una reparación en Chacabuco
- Vecinos citados por el Juzgado de Paz de Chacabuco
- Entredicho por un celular perdido en Chacabuco
- Tras los choques, multaron a responsables de camiones y acoplados en Chacabuco
- Video: Una moto chocó con un auto
- Motociclista accidentado en la zona céntrica de Chacabuco
- Retuvieron motos por falta de casco en Chacabuco
Todavía se habla de esto:
- Alerta Meteorológica para Chacabuco y la zona
- Un colectivo chocó con un camión estacionado en Chacabuco
- Investigan muertes en Chacabuco
- Motociclista accidentada en un accidente en Chacabuco
- Finde: fiestas en Bragado, General Pinto, Alberti y Rojas
- "Pido por el mantenimiento de mí barrio"
- Comenzaron la electrificación de una quinta de Chacabuco para Todos
- Tiene fecha y temática el baile del Egresado 2025
- Accidente temprano en la mañana de Chacabuco
- Le quisieron robar en Chacabuco
No hay comentarios:
Publicar un comentario