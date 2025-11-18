martes, 18 de noviembre de 2025

Necrológicas de Chacabuco I

 Que en paz descanse: Hugo.

 

(Click en la imagen para ver todas las Necrológicas).

- Hugo Alberto Vaca "Tochi". Falleció  el 17/11/25 a los 55 años. Casa de duelo: Ullúa 269. Sepelio a las 16.00




