lunes, 17 de noviembre de 2025

Accidente temprano en la mañana de Chacabuco

Camino a la escuela.

Esta mañana se registró un accidente de tránsito en la ciudad de Chacabuco. 

Participaron un auto y una bicicleta. 



En el rodado de menor porte iba un joven que se dirigía a la escuela. Fue trasladado en ambulancia al hospital para control. Estaba acompañado por la madre. 


Según la conductora del auto la bicicleta iba a contramano.

Ocurrió en Viamonte y Laprida.

