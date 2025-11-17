Accidente temprano en la mañana de Chacabuco

Camino a la escuela.
Esta mañana se registró un accidente de tránsito en la ciudad de Chacabuco.
Participaron un auto y una bicicleta.
En el rodado de menor porte iba un joven que se dirigía a la escuela. Fue trasladado en ambulancia al hospital para control. Estaba acompañado por la madre.
Según la conductora del auto la bicicleta iba a contramano.
Ocurrió en Viamonte y Laprida.
