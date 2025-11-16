Necrológicas de Chacabuco II

Que en paz descansen: Cira y Marta
- Cira Mirta Lugo viuda de Villalva. Falleció a los 92 años. Casa de duelo: Criscuolo 228. Sin funeral. Sepelio en Entre Ríos.
- Marta Margarita Barrales. Falleció a los 61 años. Casa de duelo: Cuartel I. Sepelio 17 de noviembre de 2025.
