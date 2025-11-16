Choque en la tarde de Chacabuco

Lesionado.
Esta tarde se registró un accidente de tránsito en la ciudad de Chacabuco.
Participaron un auto y una moto.
Al parecer, hubo una pelea entre los conductores.
Se llamó a la Policía pero cuando arribó el patrullero al lugar, el coche ya se había retirado.
En cuanto al motociclista, sufrió lesiones pero no quiso asistencia de parte del SAME.
Ocurrió en Saavedra y Urquiza.
