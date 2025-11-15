Pintoresca inauguración en Los Ángeles

Esta.tarde.
Esta tarde, en la localidad de Los Ángeles, Ariel Martínez Pelle inauguró el nuevo “Museo Pueblo de los Ángeles” en las instalaciones de la Sociedad de Fomento que preside.
Volver a Chacabuquero.
El Intendente Darío Golía acompañó el acto junto a la Subsecretaria de Protocolo y Ceremonial, Lorena Nicola; la Directora de Turismo, Andrea Ferreyra; el Director de Relaciones Institucionales, Tomás Ortega; y el Delegado de la localidad, Leandro Iriart.
El acto tuvo un aspecto pintoresco, porque varios de los presentes llevaron vestimenta de época, como se puede ver en la foto que acompaña esta nota.
Golía destacó el valor del trabajo comunitario para preservar la identidad e historia local, impulsando el turismo rural y ofreciendo a vecinos y visitantes un espacio donde reencontrarse con las raíces del pueblo.
El museo exhibe:
- Fotografías históricas de las décadas del 30 y 40.
- Imágenes vinculadas a la familia de la fundadora: Dolores Pacheco de Pereyra.
- Objetos de época como tinteros, plumas, sellos, telégrafo, teléfono, una máquina de escribir Underwood, cámara fotográfica Kodak a fuelle y un teléfono candelabro similar al primero instalado en el pueblo.
Documentos destacados:
- Copias de hojas de uno de los primeros almacenes del lugar.
- Folleto de venta de lotes de 1912.
- Anuncios comerciales del Anuario Comercial y Bancario de la República Argentina de ese mismo año.
Pelle señaló que gran parte de la información histórica fue reconstruida mediante trabajos de investigación y diálogos con vecinos y descendientes de antiguos pobladores.
La invitación está abierta para que vecinos y turistas visiten el pueblo y este nuevo espacio que resguarda y celebra la memoria de Los Ángeles.
Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278
Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero⁸
- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp
Más publicaciones del día:
- Cómo sigue el tiempo en Chacabuco y la zona
- El Área de Tránsito de Chacabuco tiene WhatsApp
- "Es desidia lo que se ve en esta calle de Chacabuco"
- Automovilista dañino en la madrugada de Chacabuco
- Madrugada entre quejas y secuestros de motos ruidosas
- Tránsito en Chacabuco: más licencias retenidas
Todavía se habla de esto:
- Tiempo: se amplió la alerta por tormentas y se sumó otra por viento para Chacabuco y la zona
- Trabajan en un proyecto de Equinoterapia para Chacabuco
- Video: Choque y vuelco en una avenida de Chacabuco
- Quejas de vecinos de Chacabuco por un contenedor de residuos
- Vecino de Chacabuco es noticia nacional por sus ocurrencias
- Mantienen firme cargo por 1 millón de pesos contra un ex intendente de Chacabuco y un funcionario
- Vecinos citados por el Juzgado de Paz de Chacabuco
- Inauguración en la Escuela Técnica de Chacabuco
- Una pareja de picarones en un hotel de Chacabuco
- Secuestraron una importante cantidad de motos y licencias en Chacabuco
No hay comentarios:
Publicar un comentario