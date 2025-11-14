viernes, 14 de noviembre de 2025

Inauguración en la Escuela Técnica de Chacabuco

 


Esta mañana.

Esta mañana se llevó a cabo la inauguración de obra finalizadas en el edificio de la escuela de Educación técnica 1 de Chacabuco. 



Volver a Chacabuquero.

Se trató de dos aulas y una portería que serán destinadas al dictado de los talleres que forman parte de la currícula de esta institución educativa de nivel medio. 

Laura fue financiada por la provincia de Buenos Aires pero contó con un aporte de la municipalidad para poder ser finalizada. 


Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278

Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero

- Últimas noticias

- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp

Más publicaciones del día:

- Una pareja de picarones en un hotel de Chacabuco

- Secuestraron una importante cantidad de motos y licencias en Chacabuco

Todavía se habla de esto: 

- Necrológicas I

- Alerta Meteorológica para Chacabuco y la zona

- Trepador en un barrio de Chacabuco

- Inspección y hallazgo en Chacabuco 

- Accidente de tránsito en la zona céntrica de Chacabuco

- Incidentes reiterados en un barrio de Chacabuco

- Situaciones violentas en la noche de Chacabuco

- Retuvieron vehículos y sancionaron a un vecino en Chacabuco





on
Labels:

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Suscribirse a: Enviar comentarios (Atom)