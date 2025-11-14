Inauguración en la Escuela Técnica de Chacabuco

Esta mañana.
Esta mañana se llevó a cabo la inauguración de obra finalizadas en el edificio de la escuela de Educación técnica 1 de Chacabuco.
Se trató de dos aulas y una portería que serán destinadas al dictado de los talleres que forman parte de la currícula de esta institución educativa de nivel medio.
Laura fue financiada por la provincia de Buenos Aires pero contó con un aporte de la municipalidad para poder ser finalizada.
