Vecina contó como le robaron en la calle y pide ayuda

En la ciudad de Chacabuco.
Una vecina publicó en las redes sociales cómo le robaron dos menores en la vía pública, en un barrio de Chacabuco.
Esta es lo que publicó:
Quiero hacer pública la situación que me sucedió el sábado 27 a las 22 hrs.
Mientras caminaba sola por calle Ituzaingó,llegando casi a esquina Aristóbulo del Valle fui abordada por dos menores de gorritas roja y negra, quienes se colocan uno a cada costado mío. Mientras uno me quita el teléfono celular el otro me empuja.
Por suerte no caí.
Se dieron a la fuga corriendo por Aristóbulo del Valle con dirección hacia avenida Perón.
Los corri dos cuadras, en verdad creo que sin ser consciente del peligro, mientras gritaba que alguien me ayude.
Agradezco a la parejita que se detuvo y me acercó a mi hogar.
Si en ese recorrido hay vecinos con cámaras que puedan colaborar, se lo agradezco, pensando en que esos sujetos andan por la zona y corremos peligros todos.
Repito, Ituzaingó casi esquina Aristóbulo del Valle y desde allí, Aristóbulo del Valle hasta avenida Perón.
Mi nombre es Analía Duclós.
