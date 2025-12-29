Choque de motos: dos lesionados

Esta tarde en Chacabuco.
Esta tarde se registró un violento accidente de tránsito entre dos motos en la ciudad de Chacabuco.
Volver a Chacabuquero.
Ambos conductores fueron tres lados del hospital en ambulancias.
Se trató de una persona sexo masculino que iba en una moto Yamaha XTZ y y una persona de sexo femenino que iba en una moto 110.
Ocurrió en la intersección de Rivadavia y Ascuénaga.
La moto según los vecinos la moto 110 circulaba a contramano.
