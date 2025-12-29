lunes, 29 de diciembre de 2025

Choque de motos: dos lesionados

 


Esta tarde en Chacabuco.

Esta tarde se registró un violento accidente de tránsito entre dos motos en la ciudad de Chacabuco. 



Ambos conductores fueron tres lados del hospital en ambulancias. 

Se trató de una persona sexo masculino que iba en una moto Yamaha XTZ y y una persona de sexo femenino que iba en una moto 110. 

Ocurrió en la intersección de Rivadavia y Ascuénaga.

La moto según los vecinos la moto 110 circulaba a contramano. 



