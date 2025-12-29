"Cuidado con este animal en Chacabuco"

Nota pedida.
Mí nombre es Ezequiel. Quiero publicar lo que sucedió anoche entre las 21.00 y 21.30
Un perro pitbull color negro y blanco atacó a un perro de raza mediana/ grande lo traía del cuello a la rastra sobre av Urquiza, cuando entro a mí casa a buscar algo para separarlos volvía el pitbull todo ensangrentado. Dobló de la av Miguel Gil hacía la av Saavedra.
Lo hago publico por qué es un peligro para las personas, así como atacó a otro perro puede atacar a niños, a las autoridades pertinentes le pido como ciudadano que tome cartas en el asunto antes que tengamos que lamentar alguna víctima.
Di una vuelta y al perro atacado no lo pude encontrar, si alguien lo ve por favor que avise a Bromatología.
Firma:
Ezequiel Mateo
Imagen: generada por Gemini
