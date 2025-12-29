Trabajan en el mantenimiento de caminos rurales de Chacabuco

Detalles.
En un trabajo conjunto entre Vialidad Provincial – Zona V Chivilcoy, a cargo de Daniel R. Tarantino, y la Subsecretaría de Servicios Públicos, encabezada por Raúl Sosa, se están llevando adelante tareas de reparación y mantenimiento de caminos rurales.
Actualmente, los trabajos se desarrollan en el tramo que une O’Higgins y Membrillar, mejorando la transitabilidad y las condiciones del camino.
Asimismo, el Subsecretario Raúl Sosa informó que durante la próxima semana comenzarán las tareas de mantenimiento en el Camino a Los Ángeles.
Por otro lado, la máquina de la Red Vial Municipal se encuentra trabajando en el Camino de la Laguna de Rocha, continuando con el plan de mejoras en la red vial rural del partido.
1 comentario:
A fin de año se acuerdan de mejorar los caminos rurales?!. Los chacareros van todo el año al campo. Más seguido tienen que mejorar los caminos. Hace 20 días tuve que ir a un campo por la colmena y no pude ir por membrillar. Hasta O'Higgins tuve que ir desde Chacabuco y volver desde allá a la colmena
