PJ: "Somos, Juntos, UCR igual corrupción"

Somos, Juntos, UCR igual corrupción.
Desde el bloque de concejales Fuerza Patria nos resulta en extremo llamativo como el Bloque Somos (Ex UCR-PRO) y sus funcionarios (muchos acusados de corrupción como es el caso del ex presidente del HCD y actual concejal Lisandro Herrera) tengan el atrevimiento de acusar a la gestión a la cual pertenecemos y defendemos a pesar de los Informes anteriores del mismo organismo (ASAP), como el correspondiente al año 2019 dónde se ubica a Chacabuco en una situación mucho peor en materia de transparencia fiscal. Aquella realidad, documentada y pública, demuestra que el desafío de ordenar y modernizar los mecanismos de acceso a la información es estructural y heredado, no coyuntural.
A diferencia de lo que hoy se intenta instalar, la actual gestión no esconde información ni gobierna a espaldas de los vecinos. El Municipio rinde cuentas de manera regular ante el Honorable Concejo Deliberante y el Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires, cumpliendo con todas las normativas vigentes. No existe observación alguna que indique irregularidades en el manejo de los fondos públicos.
Comparar de manera aislada un puntaje con el de otros municipios, sin analizar el punto de partida ni el proceso de mejora necesario, no contribuye a elevar el debate público. La transparencia no se construye con slogans, sino con trabajo sostenido, modernización administrativa y responsabilidad institucional.
Desde este bloque reafirmamos nuestro compromiso con seguir mejorando los estándares de acceso a la información pública, entendiendo que siempre hay margen para avanzar. Pero también rechazamos los discursos que, con evidente intencionalidad política, pretenden presentar como fracaso lo que en realidad es un proceso de corrección y ordenamiento de una situación heredada.
Chacabuco necesita debates serios, con memoria y honestidad intelectual. Todo lo demás es ruido.
Firma:
Bloque de concejales del Partido Justicialista en Fuerza Patria
Repudio al Presupuesto 2026
Desde el Espacio Evita Capitana queremos expresar nuestra profunda preocupación por la aprobación en el Senado del Presupuesto 2026, que modifica los porcentajes del PBI destinado a diversas áreas estratégicas del país.
El discutido artículo 30 del capítulo 2 del Presupuesto implica un fuerte ajuste eliminando pisos mínimos de financiamiento para áreas como Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación, Educación Técnico Profesional y el Fondo Nacional de la Defensa (Fondef).
Hasta ahora, nuestra legislación exigía destinar el 6% del PBI al sistema educativo, el 1% al financiamiento de Ciencia y Tecnología, el 0,2% del presupuesto en educación técnica y el 0,8% para reequipamiento de las Fuerzas Armadas.
En concreto, se deroga el artículo 9 de la Ley de Educación Nacional N° 26.206; los artículos 5°, 6° y 7° de la Ley 27.614 que financia a la ciencia, tecnología e innovación; el artículo 52 de la Ley 26.058 de Educación Técnico Profesional y el inciso 1 del artículo 4° de la Ley 27.565 del Fondef.
No podemos permitir que este tipo de políticas continúen porque está en juego el futuro de los jóvenes que hoy cursan sus estudios en las Escuelas Técnicas, y los futuros estudiantes. Estamos siendo víctimas de un ajuste violento y cruel, que lo único que busca es tener un pueblo dormido y dominado. Debemos repudiar a todos los que votaron a favor de este retroceso.
BASTA DE POLÍTICAS QUE LO ÚNICO QUE BUSCAN ES LA DOMINACIÓN DEL PUEBLO PARA QUE LOS RICOS SEAN MÁS RICOS, PARA QUE NINGÚN HIJO DE TRABAJADOR PUEDA ACCEDER A LA EDUCACIÓN.
Firma:
Espacio Evita Capitana
