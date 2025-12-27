Demorado mientras deambulaba por Chacabuco

Identificado.
Una persona de sexo masculino, mayor de edad fue demorada este mediodía tras ser sometido a un proceso de identificación en la vía pública.
Identificado.
Al momento de cursar sus datos en el sistema informático de la Policía se detectó que era buscado por la Justicia desde el 2019. Al parecer, había incumplido un régimen de salidas transitorias. Esto también señala que había sido penado por algún tipo de delito en su momento.
El sujeto fue trasladado a la Comisaría local para que la autoridad judicial pertinentes definiera su situación y los pasos que se deberán seguir de ahora en adelante.
