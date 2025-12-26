viernes, 26 de diciembre de 2025

Inquietud por el paradero de unas menores de edad

 

Esta tarde.

Esta tarde la Policía estuvo realizando la búsqueda de dos menores de edad.



Volver a Chacabuquero.

Se trató de un par de hermanas de 14 y 15 años que se habían retirado de su casa en el día de ayer y no habían regresado.

La madre de 35 años de edad es la que había pedido ayuda a la fuerza de Seguridad para tratar de dar con el paradero de sus hijas.

Alrededor de las 16.00 las menores regresaron a la casa por su cuenta. La Policía se dirigió al domicilio para cumplimentar distintos procedimientos de rigor ante este tipo se casos.


Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278

Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero

- Últimas noticias

- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp

Más publicaciones del día:

- "Tomen medidas más serias con los que usan pirotecnia"

- Robo en una propiedad de Chacabuco

- Pedido de un vecino de un barrio de Chacabuco

- Muerte en el extranjero

- Incidentes en distintos sectores de Chacabuco

- Vecinos citados por el Juzgado de Paz de Chacabuco

- Salida de bomberos: incendio en la noche de Chacabuco

- Alerta Meteorológica para Chacabuco y la zona 

Todavía se habla de esto:

- Video archivo: evacuaron un local nocturno en Chacabuco y salió en Canal 9

- Choque en Chacabuco

- Necrológicas II

- Aumentaron las ventas navideñas pero con austeridad y dependencia del crédito en Argentina 

- Sorteo final para una importante rifa de Chacabuco

- Necrológicas I 

- Navidad en Chacabuco: Fiestas hasta la madrugada, joven lesionado y quejas

- Necrológicas I del miércoles




on
Labels:

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Suscribirse a: Enviar comentarios (Atom)