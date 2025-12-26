Inquietud por el paradero de unas menores de edad

Esta tarde.
Esta tarde la Policía estuvo realizando la búsqueda de dos menores de edad.
Se trató de un par de hermanas de 14 y 15 años que se habían retirado de su casa en el día de ayer y no habían regresado.
La madre de 35 años de edad es la que había pedido ayuda a la fuerza de Seguridad para tratar de dar con el paradero de sus hijas.
Alrededor de las 16.00 las menores regresaron a la casa por su cuenta. La Policía se dirigió al domicilio para cumplimentar distintos procedimientos de rigor ante este tipo se casos.
