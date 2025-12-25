jueves, 25 de diciembre de 2025

Necrológicas de Chacabuco II

Que en paz descanse: Maria. 

 

(Click en la imagen para ver todas las Necrológicas).

 - María Bisi viuda de Maggi. Falleció a los 99 años. Casa de duelo: Reconquista 134 2°B. Sepelio a las 19.30.

.


