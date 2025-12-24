Extendieron la alerta Meteorológica para Chacabuco y la zona

Para tener en cuenta.
Nacional extendió la alerta por tormentas que había dispuesto para la zona de Chacabuco.
Volver a Chacabuquero.
Es de nivel amarillo y finaliza a las 24.00.
Los distritos alcanzados son: Arrecifes - Capitán Sarmiento - Carmen de Areco - Chacabuco - Colón - General Arenales - General Pinto - Junín - Leandro N. Alem - Lincoln - Pergamino - Rojas - Salto
No obstante, hay probabilidad de tormentas aisladas para toda la madrugada del 25 de diciembre.
