miércoles, 24 de diciembre de 2025

Extendieron la alerta Meteorológica para Chacabuco y la zona

 


Para tener en cuenta.

Nacional extendió la alerta por tormentas que había dispuesto para la zona de Chacabuco. 



Volver a Chacabuquero.

Es de nivel amarillo y finaliza a las 24.00.

Los distritos alcanzados son: Arrecifes - Capitán Sarmiento - Carmen de Areco - Chacabuco - Colón - General Arenales - General Pinto - Junín - Leandro N. Alem - Lincoln - Pergamino - Rojas - Salto

No obstante, hay probabilidad de tormentas aisladas para toda la madrugada del 25 de diciembre.


Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278

Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero

- Últimas noticias

- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp

Más publicaciones del día:

- Necrológicas I

- Retuvieron una moto que estaba haciendo algo prohibido

- Las 10 notas más leídas del año en Chacabuco

- Ambulancia y patrulleros en un barrio de Chacabuco

- Problemas entre vecinos y algo más en un barrio

- Solamente guardias en Chacabuco

- Retuvieron una moto conocida por los agentes de Chacabuco

Todavía se habla de esto:

- Alguien se llevó sus cerdos de Chacabuco

- Curiosa situación en la ruta en Chacabuco

- La Navidad se festeja en la entrada de Chacabuco

- Alerta Meteorológica para Chacabuco y la zona

- Mix:

- Despedida a Jubilados

- Festival solidario

- Peatonal en el centro

- Tres días de asueto municipal en Chacabuco por Navidad y Año Nuevo

Necrológicas I

- Accidentes en la ruta 7 y en la ciudad de Chacabuco

- Vecinos citados por el Juzgado de Paz de Chacabuco

- Joven demorado en la noche de Chacabuco





on
Labels: ,

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Suscribirse a: Enviar comentarios (Atom)