Accidentes en la ruta 7 y en la ciudad de Chacabuco

En las últimas horas se registraron dos accidentes de tránsito en la ruta 7 y en la ciudad de Chacabuco.
No hubo heridos. La Policía estuvo en el lugar.
El vehículo quedó en la banquina.
En la ciudad, una mujer que circulaba en bicicleta fue trasladada al Hospital en ambulancia luego de participar en un accidente de tránsito, esta mañana.
Cayó luego de chocar con la puerta de un auto que fue abierta por una persona de sexo femenino que estaba por bajar del vehículo tras estacionar en Entre Ríos y Moreno.
La ciclista es de apellido Colin.
