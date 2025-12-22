Violento choque: un bebe fue trasladado al Hospital de Chacabuco

Mismo lugar. Además, moto retenida.
Esta tarde se registró un accidente de tránsito en la ciudad de Chacabuco.
Un bebé fue trasladado en ambulancia al Hospital, para un chequeo. Según los vecinos sufrió un golpe en la cabeza. Iba con la madre en un FIAT Palio.
Ocurrió en Cervantes y Azcuénaga, misma intersección donde el domingo por la tarde sucedió otro choque.
El otro vehículo es de marca Citroen. Quedó cruzado sobre la calle Cervantes.
Por como quedaron los vehículos, el Palio iba por Azcuénaga y chocó con el costado izquierdo del Citroën que circulaba por Cervantes.
Retenida. Por otro lado, en Lamadrid y Pueyrredón personal de Tránsito retuvo una motocicleta por circular con escape antirreglamentario falta de luces chapa patente y seguro obligatorio.
