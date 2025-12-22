lunes, 22 de diciembre de 2025

"¿Me publica la cuadra para ver si la arreglan?"

 


Nota pedida.

¿Podrían publicar una calle? Es para ver si tenemos suerte y la arreglan.

Es la cuadra de la Mendoza que està entre Paso y Artigas.


Firma:

Verónica 



