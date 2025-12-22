Ponen fecha para la llegada de un nuevo equipo al Hospital de Chacabuco

Comunicado.
El Intendente Municipal, Darío Golía, anunció esta tarde que a partir de mediados de enero de 2026 el Hospital Municipal del Carmen incorporará un nuevo resonador magnético de última generación, lo que permitirá mejorar significativamente la capacidad de diagnóstico y la atención a los pacientes.
El nuevo equipamiento reemplazará al actual resonador de 0,35 Tesla (campo bajo) por uno de 1,5 Tesla (alto campo), representando un salto tecnológico sustancial para el sistema de salud municipal. Esta incorporación transformará tanto la calidad de los estudios como la experiencia de quienes deban realizarse este tipo de prácticas.
El resonador contará con un sistema superior a los actualmente en funcionamiento en la región, incorporando Inteligencia Artificial que permitirá acelerar la adquisición de imágenes sin perder calidad, optimizando tiempos y resultados.
Entre los principales beneficios del nuevo equipo se destacan:
Mayor calidad de imagen: La potencia del imán, más de cuatro veces superior al actual, permitirá obtener imágenes con mayor resolución y nitidez, facilitando la visualización de estructuras anatómicas más pequeñas y la detección temprana de patologías.
Reducción en los tiempos de estudio: Los equipos de 1,5 Tesla modernos disminuyen considerablemente el tiempo que el paciente debe permanecer dentro del resonador, mejorando el confort y la eficiencia en la atención.
Esta incorporación reafirma el compromiso del Municipio de Chacabuco con el fortalecimiento del sistema de salud pública y la incorporación de tecnología de vanguardia al servicio de la comunidad.
Firma:
Municipalidad de Chacabuco
