Grabó un remolino en los cielos de Chacabuco

Este domingo.
Un vecino compartió con Chacabuquero un video en el que se ve un remolino en el cielo.
Volver a Chacabuquero.
Según el vecino, grabó el video este domingo 21 de diciembre de 2025 por la tarde en el puente del Río Salado de la autopista, en el límite entre Chacabuco y Junín.
Tal vez otro lector lo haya visto.
