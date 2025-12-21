domingo, 21 de diciembre de 2025

Grabó un remolino en los cielos de Chacabuco

Este domingo.

Un vecino compartió con Chacabuquero un video en el que se ve un remolino en el cielo.



Volver a Chacabuquero.

Según el vecino, grabó el video este domingo  21 de diciembre de 2025 por la tarde en el puente del Río Salado de la autopista, en el límite entre Chacabuco y Junín.

Tal vez otro lector lo haya visto.


