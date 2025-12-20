PO: "Una crisis oculta que el municipio sigue ignorando"

Nota pedida.
El agua es un derecho humano fundamental, indispensable para la vida y la salud de todas y todos. Sin embargo, recientes datos oficiales del Mapa de Arsénico elaborado por el Instituto Tecnológico de Buenos Aires (ITBA) muestran que la red de agua de Chacabuco registra niveles de arsénico en torno a 68 partes por billón (ppb), ubicando a nuestra ciudad en la categoría sanitaria más crítica (nivel rojo) y muy por encima de los estándares internacionales y de salud recomendados por la Organización Mundial de la Salud (OMS), que establece un máximo de 10 ppb para el consumo humano seguro.
Volver a Chacabuquero.
El arsénico es un veneno silencioso presente de manera natural en las napas subterráneas de gran parte de la Provincia de Buenos Aires, incluido nuestro partido. Su consumo sostenido está relacionado con graves problemas de salud como daños en la piel, trastornos gastrointestinales, enfermedades cardiovasculares y distintos tipos de cáncer, entre otras patologías.
(Conicet).
A pesar de esta situación, el gobierno municipal de Chacabuco no garantiza el acceso efectivo a agua potable libre de arsénico para todas y todos los vecinos. Las dos plantas de ósmosis inversa existentes en la ciudad — una en el barrio Los Pioneros y otra en Parque Chacabuco —, aunque funcionales tras tareas de mantenimiento, siguen siendo insuficientes para cubrir la demanda actual y su acceso es limitado.
Además, la insuficiente infraestructura obliga a las familias de menores recursos a depender de agua con concentraciones peligrosas de arsénico o de alternativas costosas e inseguras, lo que profundiza las desigualdades sociales y de salud en nuestro territorio.
Denunciamos:
La inacción y falta de planificación del gobierno municipal ante un problema sanitario de larga data.
La ausencia de campañas de información claras para la población sobre los riesgos del arsénico y las medidas de protección.
La insuficiencia de puntos de acceso seguro al agua tratada, especialmente para sectores populares.
Propuestas urgentes:
1- Construcción de nuevas plantas de tratamiento de agua por ósmosis inversa, con capacidad adecuada para abastecer a la totalidad de la población de Chacabuco.
2- Multiplicar las canillas públicas con agua tratada y libre de arsénico, distribuidas estratégicamente en barrios, plazas y centros comunitarios, garantizando el acceso universal y gratuito.
3- Programas municipales de información y monitoreo participativo, donde la ciudadanía tenga acceso transparente y permanente a los resultados del control de calidad del agua.
4- Participación comunitaria en la toma de decisiones sobre políticas ambientales y de infraestructura hídrica, con enfoque de derechos y justicia social.
No estamos ante una problemática menor ni técnica: es una cuestión de salud pública, derecho al agua y dignidad para todas y todos. Exigimos que las autoridades municipales de Chacabuco dejen de poner parches y se comprometan con soluciones estructurales y con participación popular real.
Por un Chacabuco con agua segura y potable
Firma:
Asamblea Ambiental Chacabuco del Partido Obrero
Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278
Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero⁸
- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp
Más publicaciones del día:
- Cuatro jóvenes aprobaron el examen de Bombero Voluntario en Chacabuco
- Retuvieron motos y licencia en la noche de Chacabuco
- Situación violenta bajo la lluvia en Chacabuco
- "Hagan público cómo está nuestro barrio con la lluvia"
- Policiales de Chacabuco: Incendio en una vivienda - Accidente de tránsito
Todavía se habla de esto:
- Más menores sin luces pierden sus motos en Chacabuco
- Camión cayó a una cuneta en Chacabuco
- Menores dañinos en un sector de Chacabuco
- Homenaje a un niño de Chacabuco fallecido
- Anunció para los que irán de compras para Navidad y Reyes en Chacabuco
- Salida de bomberos por un incendio en la ciudad de Chacabuco
- Mix: Picadas en la plaza - Búsqueda - Procedimiento policial
- Salida de bomberos por un incendio en Chacabuco
- Retuvieron la moto a un menor y otras infracciones en Chacabuco
No hay comentarios:
Publicar un comentario