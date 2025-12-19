viernes, 19 de diciembre de 2025

Anunciaron una medida para los que realicen compras en Navidad y Reyes en Chacabuco

 


En el centro.

El Intendente Municipal, Darío Golía, informa a la comunidad que, a partir del 23 de diciembre y hasta el 6 de enero de 2026 inclusive, el estacionamiento medido será libre y gratuito en la ciudad de Chacabuco.



Volver a Chacabuquero.

Esta medida se enmarca en el acompañamiento al programa de compras locales, con el objetivo de facilitar el acceso a los comercios y contribuir a la dinamización de las ventas durante las fechas de mayor movimiento comercial, como Navidad, Fin de Año y Reyes.

En ese sentido, el Jefe Comunal destacó la importancia que tienen estas jornadas para el sector comercial y señaló que la liberación del estacionamiento medido representa una herramienta más para favorecer el consumo y acompañar a los comerciantes locales.


Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278

Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero

- Últimas noticias

- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp

Más publicaciones del día:

- Anunció para los que irán de compras para Navidad y Reyes en Chacabuco

- Salida de bomberos por un incendio en la ciudad de Chacabuco

- Mix: Picadas en la plaza - Búsqueda - Procedimiento policial

- Salida de bomberos por un incendio en Chacabuco

- Retuvieron la moto a un menor y otras infracciones en Chacabuco

Todavía se habla de esto::

- Alerta Meteorológica para Chacabuco y la zona

- Ganó 7 millones de pesos en Chacabuco

- Robo en una vivienda de Chacabuco

- Arranca la temporada de pileta en el CEF de Chacabuco y estos son los precios

- Arranca la temporada de pileta en el CEF de Chacabuco y estos son los precios

- Presos extorsionaban a personas desde la cárcel de Junín

- Chocó, se fue y lo agarraron en Chacabuco



¡


on
Labels:

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Suscribirse a: Enviar comentarios (Atom)