Anunciaron una medida para los que realicen compras en Navidad y Reyes en Chacabuco

En el centro.
El Intendente Municipal, Darío Golía, informa a la comunidad que, a partir del 23 de diciembre y hasta el 6 de enero de 2026 inclusive, el estacionamiento medido será libre y gratuito en la ciudad de Chacabuco.
Volver a Chacabuquero.
Esta medida se enmarca en el acompañamiento al programa de compras locales, con el objetivo de facilitar el acceso a los comercios y contribuir a la dinamización de las ventas durante las fechas de mayor movimiento comercial, como Navidad, Fin de Año y Reyes.
En ese sentido, el Jefe Comunal destacó la importancia que tienen estas jornadas para el sector comercial y señaló que la liberación del estacionamiento medido representa una herramienta más para favorecer el consumo y acompañar a los comerciantes locales.
