Mix: Picadas en la plaza - Búsqueda - Procedimiento policial

Madrugada en Chacabuco.
Durante la madrugada se registraron distintas situaciones que requirieron de la presencia de la Policía de Chacabuco.
Hubo picadas de motos en la plaza Belgrano, lo que generó quejas de los vecinos.
También se inició la búsqueda de un joven de 14 años que no regresó a la casa tras haberse retirado en horas de la tarde del jueves. No hubo convocatoria a los medios de comunicación para ayudar.
También la Policía realizó un procedimiento en inmediaciones de Insiarte y Moreno. Hubo al menos una persona de sexo masculino demorada.
