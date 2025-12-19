Salida de bomberos por un incendio en la ciudad de Chacabuco

Esta mañana.
La sirena de bomberos fue motivada por un incendio en un galpón.
Ocurrió en inmediaciones de Santa Fe y Balcarce.
El siniestro fue controlado antes de la llegada de los bomberos. No obstante, dos situaciones fueron enviadas para colaborar con los vecinos.
