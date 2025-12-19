viernes, 19 de diciembre de 2025

Más menores sin luces pierden sus motos en Chacabuco

 


Operativo.

La Subsecretaría de Tránsito dio a conocer el resultado del operativo diario.



En Alfonsín y Pringles,  5 motos retenidas por falta de documentación 2 de las cuales eran manejadas x menor de edad, 3 sin luces/faros y chapa patente.

Seis licencias retenidas (4 por circular sin casco,1 sin seguro, 1 vencida)

Un acta por lavado de vehículo en la vía pública en Garay y Juan Manuel de Rosas.


