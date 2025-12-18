Alerta Meteorológica para Chacabuco y la zona

Para tener en cuenta.
El servicio meteorológico nacional emitió una alerta por tormentas para Chacabuco y la zona.
Es de nivel amarillo y está prevista para la madrugada y la mañana del sabado.
