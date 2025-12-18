jueves, 18 de diciembre de 2025

Alerta Meteorológica para Chacabuco y la zona

 


Para tener en cuenta.

El servicio meteorológico nacional emitió una alerta por tormentas para Chacabuco y la zona.



Es de nivel amarillo y está prevista para la madrugada y la mañana del sabado.



